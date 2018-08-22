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Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем российского флага
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Августа 2018, 12:19
Поздравил жителей региона с Днем флага России и пожелал всем благополучия и добра губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в своем аккаунте в Instagram написал: «С Днем флага России! Уже много лет он символ нашего единения, гордости за Родину, народ и историю. Сегодня (22 августа – ред.) в Подмосковье пройдет множество мероприятий, посвященных Дню флага»
Губернатор также пожелал всем праздничного настроения, добра и благополучия.
День государственного флага Российской Федерации – это официальный праздник в честь одного из главных государственных символов, отмечающий по всей стране с 1994 года.
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