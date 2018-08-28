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Клиенты банка «Возрождение» в Московском регионе смогут получить скидки на покупку жилья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2018, 21:56
Как сказано в сообщении пресс-службы кредитной организаци, группа компаний «МИЦ» объявляет специальную скидку до 4% для клиентов банка «Возрождение» на покупку недвижимости в жилых комплексах компании, которые расположены в Москве и Подмосковье, также при покупке квартиры клиент банка получает возможность выиграть один из 3-х автомобилей.
Действует акция по 30 сентября включительно.
Победители акции будут объявлены 15 ноября 2018 года. Условием участия в розыгрыше автомобиля Hyundai является своевременное приобретение квартиры по договору долевого участия в строительстве в период с 1 августа по 31 октября 2018 года включительно и регистрация на промо-сайте micpromo.ru.
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