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Досмотр багажа пассажиров «Домодедова» ускорится в два раза с помощью нового сканера
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Общество — 29 Августа 2018, 14:36
Как информируется в сообщении пресс-службы московского аэропорта «Домодедово», в аэропорту «Домодедово» багаж пассажиров будут досматривать с помощью первого в нашей стране высокоскоростного сканера с автоматической системой обнаружения взрывчатых предметов, система позволит ускорить процедуру досмотра в 2 раза.
Столичный аэропорт «Домодедово» первым в нашей стране ввел в эксплуатацию новый высокоскоростной сканер для досмотра багажа с автоматической системой обнаружения взрывчатых веществ HI-SCAN 10080 XCT.
Уникальность системы состоит в том, что в её устройстве используются 2 технологии — линейный рентгеновский сканер и трехмерная компьютерная томография
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