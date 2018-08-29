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Детский сад на 250 мест построят в Щелковском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2018, 14:38
Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детского сада в Щелковском районе.
Реализовывает проект компания ООО «СУ-22». 3-х этажное здание детского сада будет располагаться на территории комплексной жилой застройки ЖК «Свердловский» в Щелковском районе. Строительство будущего дошкольного учреждения осуществляется в рамках инвестиционного контракта за счёт собственных средств девелопера.
В детском саду будут расположены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, выполнено озеленение.
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