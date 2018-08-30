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Лучшего водителя такси определят на конкурсе в Подмосковье в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Августа 2018, 12:43
Пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья информирует, что водители такси Московской области могут принять участие в региональном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России 2018», который состоится в 30.08.2018 года в Коломне.
К участию в конкурсе допускаются водители, которые имеют стаж вождения не менее трех лет, также разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области.
Победители получат призы и возможность побороться за звание «Лучший водитель такси в России 2018» на федеральном уровне в финале конкурса, который состоится в городе Сочи 11.10.2018-12.10.2018.
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