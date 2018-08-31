31августа 2018
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Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за август
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Августа 2018, 15:28
На сайте «Метеоновости» сообщается, что прошедший в последнюю ночь лета сильный дождь не смог ликвидировать дефицит осадков в Москве, и за август в городе выпало только около 40% от месячной нормы осадков.
Обильные дожди в пролили в Московском регионе вечером 30 августа и в ночь на пятницу.
Самые сильные дожди прошли на востоке Подмосковья. В Электростали за сутки выпало 30 миллиметров дождя, 17 миллиметров в светлое время и 13 миллиметров в темное – это примерно треть от месячной нормы.
Примерно столько же осадков выпало и на территории новой Москвы, а в Троицке - 24,3 миллиметра, в Михайловском - 23,4 миллиметра.
В первой половине пятницы возможно пройдут дожди на востоке территории Московской области.
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