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Уроки по раздельному сбору отходов проведут в понедельник в школах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2018, 10:14
3 сентября 2018 года для подмосковных школьников будут проводиться уроки по основам раздельного сбора отходов (РСО), на которых расскажут, как сортировать мусор и какие отходы называют «чистыми» и «грязными». Для этих уроков были разработаны специальные методические рекомендации.
На уроках школьникам объяснят, что такое сортировка и переработка мусора, а также объяснят, какие отходы называют «чистыми» и «грязными». Работа по РСО будет проходить на протяжении всего учебного года.
С 01.01.2019 года Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Региональные операторы, которые были выбраны на конкурсной основе в апреле 2018 года, заменят контейнеры и закупят мусоровозы для раздельного сбора мусора.
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