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Лавров и Воробьев дали старт новому учебному году в гимназии имени Примакова
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2018, 11:29
Как информирует корреспондент РИАМО, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт торжественному мероприятию, посвященному Дню знаний, в Московской областной гимназии имени Евгения Примакова.
Лавров поздравил с началом учебного года первоклассников и остальных гимназистов.
Детей, учителей и родителей также приветствовала дочь советского и российского политического и государственного деятеля Нана Примакова. Лучшие ученики подняли флаги страны, Подмосковья и гимназии под гимн России, а также спели школьный гимн и запустили в небо сотни белых воздушных шаров .
Занятия в школах Подмосковья начинаются 03.09.2018. В 2018 году в Московской области распахнут свои двери 1511 школ, а за школьные парты сядет более 850 тысяч учеников.
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