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В Люберцах снесли 6 незаконных объектов придорожного сервиса с начала 2018 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2018, 19:41
Как сообщает глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что с начала текущего года в городском округе Люберцы по решению суда демонтировали шесть неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса.
Ружицкий также отметил, что с начала 2018 года по решению суда в городском округе Люберцы было демонтировано 6 объектов придорожного сервиса, которые были неправомерно размещенны. В августе снесен один объект придорожного сервиса, которы незаконно располагался в полосе отвода Егорьевского шоссе.
Он добавил, что сейчас в Арбитражном суде Московской области находятся на рассмотрении 55 исковых заявлений на объекты придорожного сервиса, которые находятся в полосе отвода автомобильных дорог – Егорьевского и Быковского шоссе.
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