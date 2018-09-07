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На выборах в Подмосковье организуют 10 кабинок для слабослышащих и слабовидящих
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2018, 14:44
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, что на территории Подмосковья в единый день голосования 9.09.2018 поставят 10 кабинок для слабослышащих и слабовидящих избирателей, также для избирателей с инвалидностью организуют специальные маршруты.
Она отметила, что таких кабинок должно быть больше. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями сделаны специализированные маршруты.
9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора Московской области.
Мособлизбирком зарегистрировал 6 кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова, Андрей Воробьев, Кирилл Жигарев, Борис Надеждин, Константин Черемисов и Игорь Чистюхин.
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