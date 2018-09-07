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Более 100 тыс заявлений о голосовании на дому получили члены УИК Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2018, 15:06
Как сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина 07.09.2018 года, что более 100 000 жителей Подмосковья захотели голосовать на дому, но цифра примерная.
Она отметила, что закон позволяет подавать заявки о голосовании на дому до 14:00 в день голосования.
09.09.2018 года состоятся выборы губернатора Московской области.
Мособлизбирком зарегистрировал 6 кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова – от партии «Альянс зеленых»; Андрей Воробьев – от партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от партии «Справедливая Россия» в Московской области.
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