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Кабинет МРТ заработал в городской больнице Дмитрова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Сентября 2018, 19:14
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что в Дмитровской городской больнице заработал кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ), в котором установлено оборудование стоимостью более 62 миллионов рублей.
Оборудование приобретено в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что в Дмитровской городской больнице обследуются пациенты на новом аппарате МРТ, подобраны специалисты для работы на высокотехнологичном оборудовании. В течение месяца, после отработки маршрутизации, кабинет заработает в 2 смены – с 8:00 до 20:00. Предполагается, что за день на нем будет проводиться 10-12 исследований.
В текущем году для учреждений здравоохранения Московской области запланировано закупка порядка сорока единиц тяжелого медицинского оборудования. Общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей, добавляется в материале.
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