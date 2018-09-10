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День Красногорска отметят 22 сентября открытием парка и шествием трудовых коллективов
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Общество — 10 Сентября 2018, 19:25
22.09.2018 в подмосковном Красногорске отпразднуют день округа, в программе открытие Губайловского парка, шествие трудовых коллективов, концерты и мастер-классы.
Все основные мероприятия будут проходить на 9 площадках. Начнут празднование Дня Красногорска в 11:00 торжественным открытием Губайловского парка после благоустройства. На данный момент в парке обустраивают зоны деревянного зодчества, площадки для выгула и дрессировки собак, спортивные площадки. Также там планируется поставить лавочки и урны, установить освещение и видеонаблюдение, отапливаемые туалеты с комнатами матери и ребенка.
22 сентября в парке «Ивановские пруды», городском парке, на площади возле Дворца культуры «Подмосковье», в усадьбе «Знаменское-Губайлово» и в других местах горокруга пройдут концерты, мастер-классы, флешмобы и викторины.
Завершится праздник салютом в 22:00.
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