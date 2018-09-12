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Капремонт одного из домов в поселке Красково Люберец проведут в 2019 году
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Общество — 12 Сентября 2018, 13:09
Как сообщил сотрудник территориального управления «Малаховка-Красково» на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в «ВКонтакте», что в одном из домов на улице Карла Маркса в поселке Красково Люберец в следующем году планируют провести капитальный ремонт.
Жители дома №117/6 на улице Карла Маркса в поселке Красково обратились с просьбой отремонтировать козырек подъезда. Жители этого дома утверждают, что он построен в 1997 году и требует капитального ремонта.
Жители этого дома каждый месяц платят 2000 рублей за ремонт общего имущества, а также взнос за капремонт в размере 500 рублей.
Сотрудник теруправления пояснил, что дом №117/6 на улице Карла Маркса в поселке Красково включен в план по ремонту на 2019 год.
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