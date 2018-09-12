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Горячую воду отключат в ряде домов Подольска 13 сентября из‑за ремонтных работ
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Общество — 12 Сентября 2018, 13:14
Как сообщается на сайте МУП «СЕЗ», что в микрорайоне Климовск Подольска 13.09.2018 временно отключат горячую воду из-за ремонтных работ на теплотрассе.
13.09.2018 работники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 17:00 будут выполнять плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов на теплотрассе. В связи с проводимыми ремонтными работами в указанный период в ряду многоквартирных домов юго-западной части Климовска (в части «Гривно») будет отключена горячая вода.
Управляющая компания МУП «СЕЗ» за доставленные неудобства приносит жителям извинения.
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