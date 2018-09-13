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Около 45 тыс предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Сентября 2018, 11:44
Как сообщает официальный портал правительства региона, что за 8 месяцев 2018 года в Подмосковье зарегистрировали более 44800 предпринимателей, предприятия малого бизнеса в Московской области участвуют практически во всех отраслях экономической деятельности.
Министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев отметил, что с 1 января по 1 сентября текущего года в Московской области зарегистрировались 44841 предприниматель. В это число входят и юридические лица, и индивидуальные предприниматели», - сказал .
Он добавил, что в сфере услуг задействованы более 100000 субъектов малого и среднего предпринимательства.
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