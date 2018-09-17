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Около 2 км разметки нанесли на дороги микрорайона Салтыковка Балашихи за день
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Общество — 17 Сентября 2018, 17:33
Как сообщил представитель подрядной организации Сергей Мамичев, что 17 сентября 2018 шода в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи рабочие нанесли около 2 километров дорожной разметки на улицах Салтыковская и Большая Прудовая.
Он отметил, что дороги на этих участках узкие, боковая разметка необходима в первую очередь для безопасности пешеходов.
В нанесении рпзметки были задействованы бригада из 4 человек и 3 единицы спецтехники: дорожно-разметочная машина, «Газель» и «КамАЗ».
По словам заместителя начальника управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Дмитрия Аюканова, особое внимание уделяется ремонту дорог в частных секторах.
Аюканов отметил, что новую разметку уже нанесли в Салтыковке на улицах Луговая, Нижегородская, Золотопрудная, на улице Сокольническая в микрорайоне Купавна, на улице Михайленко в микрорайоне Дзержинского и на улице Речной в микрорайоне Кучино.
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