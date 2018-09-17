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Команда УМВД Подольска вошла в тройку лидеров на соревнованиях в Красногорске
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Общество — 17 Сентября 2018, 17:50
Как сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск, что команда УМВД по Подольску вошла в тройку лидеров в соревнованиях, которые были посвящены Дню сотрудника органов внутренних дел.
В Красногорске 16.09.2018 года на стадионе «Зоркий» прошел культурно-спортивный праздник ГУ МВД России по Московской области, который был посвящен Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Праздник проводился с целью повышения престижа службы и авторитета среди населения, формирования положительного образа сотрудника органов внутренних дел.
В ходе мероприятия прошли показательные выступления сотрудников подразделений ГУ МВД, спортивных и творческих коллективов Московской области, фестиваль чайных столов, а также многочисленные спортивные соревнования. Завершилось данное мероприятие вручением памятных подарков и наград победителям соревнований.
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