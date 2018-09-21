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Новый ФОК с бассейнами и тренажерным залом построят в Воскресенске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Сентября 2018, 14:30
Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что на улице Кагана в подмосковном Воскресенске возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс с детским и взрослым бассейнами, тренажерным залом, его оборудуют для доступа маломобильными жителями.
Министерство стройкомплекса Подмосковья выдало разрешение на строительство нового ФОК. Спортивное сооружение будет находиться в Воскресенске, на улице Кагана, возле дома №21.
Площадь здания составит 5600 квадратных метров. Сейчас на строительной площадке идут подготовительные работы. Застройщиком является ООО «Мособлинтерстрой». Финансирование проекта будет осуществляться за счет внебюджетных инвестиционных средств.
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