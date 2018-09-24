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На втором въезде в микрорайон Южный Котельников установят освещение до конца сентября
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2018, 19:24
Как сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram, что в подмосковных Котельниках установят уличное освещение на новом въезде в микрорайон Южный протяженностью 780 метров.
24 сентября 2018 года временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены вопросы по благоустройству, реализации программы раздельного сбора мусора, уборке в Кузьминском лесопарке, а также обозначены планы на текущую неделю.
В сообщении отмечается, что до 30 сентября будет сделано уличное освещение на новой дороге в микрорайоне Южный.
Сейчас работники уже завезли все необходимое оборудование, установили опоры уличного освещения и приступили к монтажу электрического кабеля.
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