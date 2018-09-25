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Подмосковье представило стенд на выставке Build School
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2018, 14:47
Как сообщила начальник управления архитектурно-строительного проектирования Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Евгения Масляева, что Московская область на международной выставке Build School представила три основных проекта школ.
Как отметила Масляева, что цель этих проектов - это школы на 550 мест в Рузском округе, на 275 мест в Домодедове и на 1100 в Шатуре.
Она добавила, что в Московской области на данный момент проектируются 98 школ.
С 25 по 27 сентября 2018 года состоится вторая международная выставка Build School в Москве .
Build School – это первая в России выставка, которая охватывает все аспекты проектирования, строительства и оборудования детских садов и школ.
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