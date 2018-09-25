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Детскую площадку в лесопарке Подольска могут включить в план благоустройства на 2019 год
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2018, 14:55
Как сообщается на интернет-портале «Добродел», что детскую площадку в лесопарке «Березки» Подольска могут включить в план благоустройства на следующий год.
Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой обновить игровые элементы на детской площадке в лесопарке «Березки», так как на ней сломаны карусель, качели, тренажеры.
Директор муниципального унитарного предприятия «ЖПЭТ №2» Георгий Ефремов отметил, что данную детскую площадку нужно включить в городскую программу комплексного благоустройства по замене оборудования или модернизации на следующий год. Управляющей компанией было направлено обращение в управление ЖКХ.
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