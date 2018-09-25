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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе на 26 сентября из‑за ветра
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2018, 14:58
Как информирует сайт Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 26 сентября 2018 года объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.
«Желтый» – это третий из 5 уровней опасности, который означает, что будет потенциально опасная погода. На территории Подмосковья и Москвы он объявлен на 33 часа.
Такой же уровень опасности из-за ветра объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Калужской и Тульской областей.
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