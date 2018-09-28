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В Видном ввели в эксплуатацию долгострой
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Сентября 2018, 13:12
Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что многоэтажный дом, который начинался строиться в 2012 году в жилом комплексе в городе Видное Ленинского района Подмосковья, ввели в эксплуатацию.
Отмечается, что Минстроем Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию четырехэтажного 24-квартирного жилого дома № 13 со встроенно-пристроенным детским садом на 45 мест в составе ЖК «Видный».
Строительство дома началось в 2012 году компанией ЗАО «МФК ВИДНОЕ» с первоначальным сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2015 году. В связи с недостаточным финансированием работы на объекте были приостановлены в 2015 году.
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