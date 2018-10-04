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Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2018, 14:40
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Подмосковье 3 октября 2018 года и в прошедшую ночью выпало до 16 миллиметров осадков, что составляет почти 30% от месячной нормы.
Месячная норма осадков в октябре текущего года составляет 59%.
Отмечается, что циклонический вихрь, который пришел с Северной Атлантики, разошелся не на шутку в Центральном районе. Атмосферное давление резко упало до 736 миллиметров ртутного столба, прошли сильные дожди. 3 октября и в ночь на следующий день в столице выпало 18 миллиметров осадков - по данным опорной станции ВДНХ. В Измайлове осадков было больше, 18,9 миллиметра.
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