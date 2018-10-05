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Три корпуса планируют достроить в ЖК «Мортонград» в Красногорске в 2019 году

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Общество — 5 Октября 2018, 19:29

Как информирует пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области, что 3 корпуса в жилом комплексе «Мортонград» в Красногорске собирается достроить в третьем квартале следующего года, дома рассчитаны на 360 квартир.

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области окончил проверку строительства трех корпусов (№№41.1, 41.2, 41.3) жилого дома (поз. 41) в составе ЖК «Мортонград Путилково» в городском округе Красногорск.

Общая площадь 25-этажных зданий составит 15 234 квадратных метра. Общая жилая площадь – 10 690 квадратных метров. Корпусы №№41.1 и 41.2 рассчитаны на 192 квартиры каждый, корпус 41.3 – на 168 квартир.



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