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Фонари отремонтировали более чем на 10 улицах в поселке Малаховка Люберец за неделю
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Общество — 5 Октября 2018, 19:36
Как информируется в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково», что в поселении Малаховка Люберец за неделю отремонтировали фонари уличного освещения более чем на 10 улицах.
Отмечается, что в поселении Малаховка Люберец продолжаются работы по восстановлению, замене ламп и ремонту фонарей уличного освещения. За эту неделю работы выполнены на 12 улицах поселка.
Заменили лампы и отремонтировали фонари на улицах Красина, Калинина, Полевой, Безымянном тупике, Быковском и Красковском шоссе.
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