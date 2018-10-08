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Депутат Мособлдумы Максимович проверил ремонт автодорог в Подольске
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Общество — 8 Октября 2018, 19:27
Как сообщает Депутат Мособлдумы Павел Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что 8 октября он проверил ход реализации программы по ремонту автодорог в округе, в ходе мероприятия никаких нареканий не выявили.
Отмечается, что в рамках исполнения поручений фракции «Единая Россия» Мособлдумы принял участие в проверке хода реализации программы по ремонту автомобильных дорог в Подольске. Качество отремонтированного дорожного полотна прекрасно. Работы выполнены согласно графику производства. Замечаний и нареканий не выявлено.
Всего за летний период этого года подрядные организации отремонтировали 78 объектов из 80 вошедших в программу. На оставшихся 2 дорогах все работы будут завершены уже скоро.
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