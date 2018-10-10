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Пробка длиной около 7 км образовалась на трассе А‑107 в Подольске из‑за дорожных работ
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Общество — 10 Октября 2018, 19:33
Как информирует сервис «Яндекс.Пробки», что в подмосковном Подольске на трассе А-107 10 октября вечером образовалась пробка длиной около 7 километров.
В среду по состоянию на 18:16 на автотрассе А-107 в Подольске движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до СНТ «Василек». Средняя скорость движения автомобилей составляет 3 километра в час. На этом участке ведутся дорожные работы, а также произошло ДТП.
Авария произошла на Варшавском шоссе, напротив поселка Кузнечики. Помимо этого, движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Большая Серпуховская, Кирова, Комсомольская и других.
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