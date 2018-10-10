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Движение ограничили на боковом проезде Аминьевского шоссе из‑за строительства метро
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Общество — 10 Октября 2018, 19:36
Как сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы, что на боковом проезде Аминьевского шоссе в столице ограничили движение из-за строительства Большой кольцевой линии метро.
Строительные работы ведутся с 8 по 15 октября круглосуточно.
Особенности движения на этом участке – 2 полосы с устройством временных уширений.
Проект Большой кольцевой линии метро включает 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 11 пересадок на линии железной дороги и еще 5 – на первые Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск.
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