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Спортивные соревнования и игры проведут в парке Подольска 13 октября
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Общество — 11 Октября 2018, 12:01
Как информируется в группе «Парк «Дубрава» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что в парке «Дубрава» микрорайона Климовск в Подольске 13 октября пройдет спортивное мероприятие «Спорт и я – верные друзья», на котором взрослых и детей ждут соревнования и игры.
Отмечается, что в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска 13.10.2018 года пройдет спортивное мероприятие под названием «Спорт и я – верные друзья», в котором принять участие смогут все желающие. В программе мероприятия будут спортивные игры и соревнования для всей семьи.
Данное спортивное мероприятие начнется в 12:00 в парке при условии, если будут хорошие погодные условия.
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