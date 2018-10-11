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Ремонт фасада жилого дома на Октябрьском проспекте Люберец завершат в 2019 году

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Общество — 11 Октября 2018, 12:10

Как проинформировал заместитель главы администрации муниципалитета Артем Коханый на своей странице в Instagram, что подрядная организация осенью 2019 года должна завершить капитальный ремонт фасада дома №145 на Октябрьском проспекте Люберец.

Он отметил, что сам лично осмотрел и проверил ход работ по ремонту фасада жилого дома по адресу Октябрьский проспект, дом №145. Все работы выполняет компания ОА «ЛГЖТ». К ремонту фасада приступили в сентябре 2018 года, а завершить его планируют в октябре следующего года.

Этот дом попал в региональную программу капитального ремонта.


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