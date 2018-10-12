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Мину времен ВОВ обнаружили на территории школы в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2018, 10:33
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковном Раменском в ходе проведения земляных работ рабочие нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, для изъятия боеприпаса оцепляли территорию учебного заведения.
Отмечается, что 11.10.2018 года в 10:10 от оперативного дежурного ЕДДС Раменского микрорайона поступил сигнал об обнаружении минометной мины времен ВОВ при выполнении земляных работ на школьной территории по вышеуказанному адресу. Сотрудники полиции сразу же оцепили территорию школы»
В тот же день боеприпас изъят и уничтожен силами ПСО-22 «Мособлпожспас».
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