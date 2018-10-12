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Хабиров поблагодарил Воробьева и жителей Красногорска
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2018, 10:41
Бывший глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за совместную работу, а также отметил, что будет стараться оправдать доверие президента РФ Владимира Путина на посту главы Башкирии.
11.10.2018 года Рустэм Хамитов заявил о своей отставке. Он возглавлял Башкирию с 2010 года. Владимир Путин своим указом назначил Хабирова временно исполняющим обязанности главы Башкирии.
Хабиров поблагодарил жителей Красногорска за то, что вместе с ним эти 2 года они развивали городской округ, вкладывали силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья.
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