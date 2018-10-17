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Спортсмены из Люберец могут принять участие в «Гонке героев» 31 октября
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Общество — 17 Октября 2018, 15:10
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что в поселке Калинина Люберец 31 октября пройдут соревнования «Гонка героев», в которых могут принять участие все желающие.
Он отметил, что в городском округе Люберцы 31.10.2018 года в 14:00 в школе №10, которая располагается в поселке Калинина, дом №56, на спортивной площадке пройдет «Гонка героев». В программе: бег в мешках, полоса препятствий, «звезда» и «гусеница», гигантские лыжи, большие ботинки, бег в штанах трио.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону: 8(495)503-32-42.
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