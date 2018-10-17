17октября 2018
среда
|
Жители Подольска 25 октября узнают об истории колыбельных песен в роддоме округа
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Октября 2018, 15:13
Как информируется на странице «Дом культуры «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте», что в родильном доме Подольска 25.10.2018 года пройдет встреча, посвященная истории и значению колыбельных песен, принять участие смогут все желающие.
Отмечается, что в роддоме подмосковного Подольска 25 октября пройдет встреча, которая будет посвященна важному и трогательному искусству – колыбельным. В ходе мероприятия участники смогут узнать о том, насколько они полезны, об их истории. Начнется мероприятие в 14:00.
Встреча пройдет по адресу: улица Кирова, дом 38. Принять участие смогут все желающие бесплатно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры