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Жители Королева 24 октября смогут посетить ярмарку вакансий в ДиКЦ «Костино»
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Общество — 19 Октября 2018, 13:10
Как информируется в Instagram-аккаунте городского центра занятости населения (ЦНЗ), что в подмосковном Королеве 24.10.2018 года проведут ярмарку вакансий для всех категорий граждан, в том числе для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.
Ярмарка будет проходить с 10:00 до 12:00 в Деловом и культурном центре (ДиКЦ) «Костино» по адресу: город Королев, улица Дзержинского, дом №26.
На ярмарке все желающие смогут встретиться с работодателями и подобрать варианты подходящей работы, пройти тестирование и получить рекомендации профконсультанта-психолога о выборе наиболее подходящей работы. Также гости ярмарки смогут получить консультации специалистов службы занятости по всем направлениям работы службы и порядка приема населения и организаций.
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