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В Подольске нашли девушку‑подростка, которая сбежала от матери в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Октября 2018, 14:40
Как проинформировали в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковном Подольске нашли девушку-подростка Викторию Чирсову, которая 13.10.2018 сбежала от матери в Москве.
УМВД России по городскому округу Подольск благодарит всех, кто принял участие в поиске Чирсовой. Виктория нашлась, и её поиски прекращены.
Виктория 2004 года рождения 13.10.2018 убежала от матери в Москве на станции метро «Серпуховская» и пропала. Поисками подростка занимались правоохранительные органы, волонтеры и многие другие.
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