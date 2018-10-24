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Почти 20 сломанных лавок восстановили в поселке Красково Люберец за неделю
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Общество — 24 Октября 2018, 16:04
Как информируется в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково» городского округа, что в поселке Красково Люберец за неделю, с 17 по 24 октября 2018 года, выполнили работы по восстановлению 18 поломанных лавочек.
Отмечается, что в поселке Красково выполнены работы по ремонту лавочек в Сквере Победы и детской игровой площадки на улице Карла Маркса. Было восстановлено 18 лавочек.
Ремонт и восстановление лавочек проходили в рамках плановых работ.
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