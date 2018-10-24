24октября 2018
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Пробки на дорогах Москвы днем в среду достигли 7 баллов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2018, 16:10
Как показал сервис «Яндекс.Пробки», что загруженность дорог 24 октября в столице достигла семи баллов из десяти возможных.
Движение сильно затруднено по Садовому и Третьему транспортным кольцам, на участках МКАД на севере, востоке и юге.
Традиционно осложнено движение в центре столицы: стоят Кремлевская и Москворецкая набережные, улица Большая Якиманка, Крымский Вал, Житная, Большая Серпуховская.
Ранее ЦОДД призвал столичных водителей отказаться от поездок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта из-за дождей, которые ожидаются 24-26 октября.
В Москве и Подмосковье может выпасть более пятой части месячной нормы осадков – 13 миллиметров.
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