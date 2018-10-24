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Более 30 дворов благоустроят в Коломенском округе в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2018, 16:15
Как проинформировала пресс-служба администрации округа, что в следующем году в Коломенском округе собираются благоустроить более 30 дворов.
Как сообщил глава Коломенского округа Денис Лебедев, что в Коломенском городском округе подходит к концу комплексное благоустройство дворовых территорий. В 2018 году было благоустроено 36 дворов. В 2019 году в план работ будет включено 17 дворов, которые наберут наибольшее количество голосов на портале «Добродел», и 17 дворов по заявкам и обращениям жителей.
Он добавил, что при подготовке проектных решений в округе обязательно проводят общественные обсуждения, где жители делятся своим мнением касательно работ в рамках благоустройства.
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