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Участник проект «Танцы на ТНТ» провел мастер‑классы в Королеве
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Общество — 29 Октября 2018, 13:23
Как рассказала хореограф академии танца «Контраст» Анна Черноокова, что в подмосковном Королеве участник проекта «Танцы на ТНТ» Батыр Мержоев провел мастер-классы для местных танцевальных коллективов.
Мастер-классы были показаны в двух коллективах Королева: для академии танца «Контраст» и образцового ансамбля эстрадного и современного танца «Арлекино».
В Академии танцевального искусства «Контраст» мастер-классы проходили с 26-28 октября. Батыр специально прилетел на три дня из Краснодара, чтобы провести авторские мастер-классы. Также он поставил сольный номер в Академии для Маргариты Гориной и групповой номер «Живопляска» для средней группы.
Батыр Мержоев является руководителем театра танца «Никогде» в Краснодаре, участником проекта «Танцы на ТНТ» и членом жюри Международных и Всероссийских конкурсов.
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