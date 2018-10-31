31октября 2018
среда
|
Около 50 кг черной икры амурского осетра обнаружили у жителя Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 31 Октября 2018, 13:07
Как сообщили МВД РФ, что полицейские задержали подозреваемого в незаконной реализации икры рыб осетровых видов, у которого обнаружили 50 килограммов черной икры амурского осетра.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО совместно с управлением организации дознания ГУ МВД России по Москве пресечен факт незаконной реализации икры рыб осетровых пород.
Был задержан 41-летний житель Московской области при продаже 500 грамм икры.
Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером +1 +3 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры