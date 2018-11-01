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В Мытищах построят физкультурно‑оздоровительный комплекс
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2018, 13:22
Как сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области, что в подмосковных Мытищах к 2020 году планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Для строительства спортивного сооружения компании ООО «ТАЛСИН» выделили в городском округе участок.
Как отметил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, что в городском округе Мытищи 0,2 гектара земли предоставлены в аренду ООО «ТАЛСИН» для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Инвестиции в проект составят 390 миллионов рублей, а отчисления в бюджеты различных уровней за время реализации проекта превысят 10,6 миллиона рублей.
Построенное сооружение будет представлять собой трехэтажный спортивный клуб с бассейнами, спортивными залами и подземным паркингом, общей площадью более 5600 квадратных метров планируют построить уже к 2020 году. В рамках реализации проекта будет создано 115 рабочих мест.
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