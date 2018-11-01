01ноября 2018
четверг
|
«Желтый» уровень опасности из‑за тумана объявили в Московском регионе на 1–2 ноября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Ноября 2018, 13:26
Как информирует Гидрометцентр России, что в Подмосковье и Москве на 1 и 2 ноября объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы он объявлен на 24 часа с 21:00 четверга.
Такой же уровень опасности из-за тумана объявили на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Орловской и Тульской областей.
В Подмосковье и Москве в четверг ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 7 градусов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры