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Свыше 30 школьников и взрослых жителей Балашихи в рамках турпопохода преодолели 20 км
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Общество — 1 Ноября 2018, 13:30
Как сообщила Ольга Трунина, являющаяся одним из организаторов мероприятия, что более 30 жителей Балашихи поучаствовали в 20-километровом туристическом походе, проходящему по маршруту из Фрязево в Казанское через старинное урочище Троица-Чижи.
Участники туристического похода стартовали утром 30.10.2018 года.
Трунина отмечает, что около 33 человек – взрослых и детей из школ №№29, 17, 8 в Балашихе, Салтыковской гимназии, воскресных школ Богородицерождественского храма в Трубецком, Преображенского храма в Саввино, храма в Кучино, а также из творческого объединения «Юные путешественники» под руководством Любови Шкеневой, прошли по осеннему лесу, старинным дорогам и оказались в урочище Троица-Чижи.
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