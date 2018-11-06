07ноября 2018
среда
|
В Ступине заработает база для семейного отдыха «Лесное озеро»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Ноября 2018, 14:28
Как сообщила пресс-служба Минмособлимущества, что в подмосковном Ступине планируют отремонтировать базу отдыха «Лесное озеро», которую в дальнейшем будут использовать для организации рекреационной зоны для семейного отдыха и событийного туризма.
База отдыха «Лесное озеро» располагается в деревне Тутыхино и не используется по целевому назначению с 2014 года.
Имущественный комплекс базы отдыха «Лесное озеро» в городском округе Ступино – земельный участок площадью 12,1 гектаров и 58 объектов недвижимости с необходимым движимым имуществом – предан из собственности Московской области в собственность городского округа Ступино.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
утром 0 +2 днем +6 +8
Котировки
Партнеры