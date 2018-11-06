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В Ступине заработает база для семейного отдыха «Лесное озеро»

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Общество — 6 Ноября 2018, 14:28

Как сообщила пресс-служба Минмособлимущества, что в подмосковном Ступине планируют отремонтировать базу отдыха «Лесное озеро», которую в дальнейшем будут использовать для организации рекреационной зоны для семейного отдыха и событийного туризма.

База отдыха «Лесное озеро» располагается в деревне Тутыхино и не используется по целевому назначению с 2014 года.

Имущественный комплекс базы отдыха «Лесное озеро» в городском округе Ступино – земельный участок площадью 12,1 гектаров и 58 объектов недвижимости с необходимым движимым имуществом – предан из собственности Московской области в собственность городского округа Ступино.



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