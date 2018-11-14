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Число выездных налоговых проверок в Подмосковье в 2018 году снизилось на треть
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2018, 13:22
Как сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Подмосковью Екатерина Макарова, что более чем на треть уменьшилось количество выездных налоговых проверок в Московской области за 9 месяцев 2018 года.
Она отметила, что совершенствование методов налогового администрирования, внедрение рискориентрованного подхода позволило снизить нагрузку на добросовестных плательщиков и назначать выездные налоговые проверки только в зонах максимального риска. За 9 месяцев 2018 года число число выездных проверок сократилось более чем на треть - с 704 до 415.
Она также отметила, что при этом эффективность налоговых проверок увеличивается.
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