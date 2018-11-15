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Представителей более чем из 60 стран ожидают на молочном форуме в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Ноября 2018, 15:52
На молочном форуме в Подмосковье ожидают представителей более чем из 60 стран ожидают.
Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев сообщил, что на V Международном агропромышленном молочном форуме, который состоится в подмосковном Красногорске, ожидают представителей более чем из 60 стран.
Он отметил, что количество участников форума постоянно растет.
V Международный агропромышленный молочный форум пройдет в доме правительства Московской области 27-28 ноября.
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