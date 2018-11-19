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Газопровод протяженностью почти 660 м появился в одном из поселений Лотошинского района
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Ноября 2018, 13:25
Как информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области, что в деревне Канищево в Лотошинском районе ввели в эксплуатацию новый газопровод протяженностью 660 метров.
Отмечается, что в деревне Канищево городского поселения Микулинское в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» введен в эксплуатацию новый газопровод протяженностью 659 метров, которые позволят подключить к газу 11 домов местных жителей.
Министр энергетики региона Леонид Неганов отметил, что с начала текущего года реализованы 22 объекта программы газификации из 50, запланированных на 2018 год.
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